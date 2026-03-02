Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Unversichert und unter Drogeneinfluss

Bingen (ots)

Am 02.03.2026 gegen 17:55 Uhr wurde eine Streife der Polizei Bingen am Fruchtmarkt auf einen E-Scooter aufmerksam, der kurzerhand einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Hierbei stellte sich heraus, dass an dem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Mit Feststellung beschleunigte der Fahrer seinen E-Scooter offensichtlich mit der Absicht, sich der weiteren Kontrollmaßnahme zu entziehen. Der 17-jährige Fahrer konnte allerdings ergriffen und von seinem Gefährt gezogen werden. Neben der nicht vorhandenen Versicherung des E-Scooters ergaben sich Verdachtsmomente hinsichtlich eines zeitnahen Drogenkonsums. Hiermit konfrontiert, räumte der Fahrer einen Konsum kurz vor der Kontrolle ein. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss wurde der Verkehrssünder an seinen Vater überstellt.

