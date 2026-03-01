Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Zeugin nach Verkehrsunfallflucht in Büdesheim gesucht

Bingen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am 27.02.2026 um 14:43 Uhr mit anschließender Unfallflucht bittet die Polizei Bingen um Hinweise von einer bislang unbekannten Zeugin.

Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein Ford Transit mit einem ordnungsgemäß geparkten Mercedes in der Saarlandstraße 121 im Bereich der dortigen Apotheke. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden an dem geparkten Fahrzeug. Der Fahrer des Ford Transit beabsichtigte zunächst, die Unfallstelle zu verlassen. Er wurde jedoch von einer bislang unbekannten Frau daran gehindert.

Auf ihr Einwirken hin hinterließ der Fahrer schließlich seinen Namen sowie seine Telefonnummer am beschädigten Mercedes. Die Zeugin notierte sich darüber hinaus das Kennzeichen des Ford Transit und übergab dieses dem Halter des Mercedes.

Für die weiteren Ermittlungen ist die Aussage der Zeugin von großer Bedeutung. Die bislang unbekannte Frau wird daher gebeten, sich bei der Polizeidienststelle in Bingen zu melden.

