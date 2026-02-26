Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Schulwegüberwachung an Grundschulen in Bingen und Gensingen

Bingen/Gensingen (ots)

Am 26.02.2026 wurde durch die PI Bingen im Zeitraum von 07:15 Uhr bis 08:00 Uhr an der Grundschule in Gensingen sowie der Grundschule der Burg Klopp in Bingen zeitgleich eine Schulwegüberwachung durchgeführt. Hierbei lag das Hauptaugenmerk auf die Kindersicherung sowie die Einhaltung der Verkehrsregeln von Eltern, welche ihre Kinder selbst zur Schule bringen. An der Grundschule in Gensingen wurden etwa 20 Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen, bei zwei Fahrzeugführerinnen konnte festgestellt werden, dass sie ihre Kinder ohne jegliche Sicherung in Form des Sicherheitsgurtes und einem Kindersitz beförderten. Hier wurde eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen die jeweilige Fahrerin eingeleitet. An der Grundschule in Bingen konnten etwa 15 Fahrzeuge kontrolliert werden, aufgrund der nicht ordnungsgemäßen Sicherung der Kinder in Form des fehlenden Sicherheitsgurtes konnten ebenfalls zwei Fahrzeugführer verwarnt werden. Weiterhin konnte an der Grundschule an der Burg Klopp in Bingen aufgrund der innerstädtischen Lage ein erhöhtes Aufkommen der "Elterntaxis" festgestellt werden. Die polizeilichen Präventionsmaßnahmen wurden durch Verantwortliche der Schulen sowie von Eltern positiv wahrgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell