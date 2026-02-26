PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Bingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Schulwegüberwachung an Grundschulen in Bingen und Gensingen

Bingen/Gensingen (ots)

Am 26.02.2026 wurde durch die PI Bingen im Zeitraum von 07:15 Uhr bis 08:00 Uhr an der Grundschule in Gensingen sowie der Grundschule der Burg Klopp in Bingen zeitgleich eine Schulwegüberwachung durchgeführt. Hierbei lag das Hauptaugenmerk auf die Kindersicherung sowie die Einhaltung der Verkehrsregeln von Eltern, welche ihre Kinder selbst zur Schule bringen. An der Grundschule in Gensingen wurden etwa 20 Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen, bei zwei Fahrzeugführerinnen konnte festgestellt werden, dass sie ihre Kinder ohne jegliche Sicherung in Form des Sicherheitsgurtes und einem Kindersitz beförderten. Hier wurde eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen die jeweilige Fahrerin eingeleitet. An der Grundschule in Bingen konnten etwa 15 Fahrzeuge kontrolliert werden, aufgrund der nicht ordnungsgemäßen Sicherung der Kinder in Form des fehlenden Sicherheitsgurtes konnten ebenfalls zwei Fahrzeugführer verwarnt werden. Weiterhin konnte an der Grundschule an der Burg Klopp in Bingen aufgrund der innerstädtischen Lage ein erhöhtes Aufkommen der "Elterntaxis" festgestellt werden. Die polizeilichen Präventionsmaßnahmen wurden durch Verantwortliche der Schulen sowie von Eltern positiv wahrgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Bingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Bingen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Bingen
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 11:30

    POL-PIBIN: Verkehrsüberwachung - Schwerpunkt auf E-Scooter und Zweiräder

    Bingen (ots) - Am 25. Februar 2026 in der Zeit von 07:00 bis 08:30 Uhr führten die Beamten der Polizeiinspektion Bingen gezielte Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durch. Der Fokus lag insbesondere auf E-Scootern sowie weiteren Zweirädern. Aufgrund der milderen Witterung ist aktuell ein erhöhtes Aufkommen dieser Fahrzeuge im Straßenverkehr festzustellen. Im Rahmen ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 01:53

    POL-PIBIN: Trunkenheitsfahrt und Taser-Einsatz

    Bingen (ots) - Am Abend des 23.02.26 gegen 22:10 Uhr fiel einer Streife der Polizei Bingen beim Befahren der Saarlandstraße zwischen Bingen Stadt und Büdesheim ein entgegenkommender Pkw auf, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Nach Wenden des Streifenwagens und Aufschließen auf das Fahrzeug wurden dem Fahrer mehrfach Anhaltezeichen mittels Leuchtschrift, Blaulicht, Einsatzhorn sowie ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 15:58

    POL-PIBIN: Anzeigenerstattung mit unerwarteten Folgen

    Bingen am Rhein (ots) - Am 23.02.2026 erschien eine 29-jährige Frau gegen 11:00 Uhr mit ihrem PKW bei der Polizeiinspektion Bingen, um Strafanzeige zu erstatten. Zuvor war den Beamten beim Blick aus dem Fenster bereits aufgefallen, dass sie beim Einparken auf dem Parkplatz vor der Dienststelle offensichtlich Schwierigkeiten hatte und ihr Fahrzeug danach nicht ordnungsgemäß abgestellt war. Während der Anzeigenaufnahme ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren