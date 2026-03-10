Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Polizeiliche Kriminalstatistik Polizeiautobahnstation Schweich für das Jahr 2025

Schweich (ots)

Kriminalitätsanalyse 2025

Polizeiautobahnstation Schweich

Straftaten der polizeilichen Kriminalstatistik stark angestiegen

Die Auswertung der bei der PAST Schweich in 2025 abschließend bearbeiteten Straftaten zeigt, dass die Gesamtzahl der in der polizeilichen Kriminalstatistik zu erfassenden Delikte wieder stark gestiegen ist. Nachdem letztes Jahr eine starke Abnahme von 80 Taten zu verzeichnen war ist nun bei einer Zunahme von 93 Fällen ein neuer 10-Jahreshöchststand von 346 Straftaten bearbeitet worden. Dies entspricht einem prozentualen Anstieg von 36,8%, wobei hier aufgrund der geringen Fallzahlen der prozentuale Anstieg hoch ausfällt. Parallel dazu stieg die Aufklärungsquote (AQ) um 2% von 61,3 % auf gute 63,3 Prozentpunkte. Wie in den Vorjahren wurde mit 114 Fällen "Nötigung im Straßenverkehr" am häufigsten zur Anzeige gebracht, was einem Plus von 34 Anzeigen gegenüber 2024 entspricht. In 75,4 % der Fälle konnte ein Tatverdächtiger namentlich ermittelt werden. Somit konnten über 3/4 der Strafanzeigen in diesem Deliktsfeld aufgeklärt werden.

Die Zahl der Tankbetrügereien stieg auch wieder von 48 Fällen in 2024 auf 60 Fälle in 2025. Die Aufklärungsquote konnte knapp von 54,2 % auf nunmehr 56,7 % gesteigert werden.

Der Abwärtstrend der Vorjahre bei den Diebstählen an/aus Kfz setzt sich 2025 fort. Bei den 21 Delikten (Vorjahr 24 Delikte) handelt es sich in 19 Fällen um Dieseldiebstähle aus LKW. Somit liegt die Zahl wieder auf dem Niveau von 2024, wobei die Zahl der Dieseldiebstähle exakt gleich geblieben ist.

Weiter gefallen ist die Anzahl der Rauschgiftdelikte von 12 auf 9 Fälle, was vermutlich auch mit der Einführung des Konsum-Cannabis-Gesetzes zu tun hat.

Bei den Beleidigungsanzeigen kam es nach einer starken Verringerung von 37(2023) auf 11 Fälle im Jahr 2024 nun wieder zu einem Anstieg auf 33 Anzeigen, wovon aber auch 78,8% aufgeklärt werden konnten. Somit ist der Stand der letzten Jahre fast wieder erreicht.

Die Zahl der Urkundenfälschungen stieg deutlich an nachdem sie 2024 gesunken war und zwar um 15 Delikte auf 39 Fälle in 2025. Mit dieser Steigerung um 62,5 % geht auch eine Steigerung der Aufklärungsquote von 70,8 % auf 82,1 % einher. Hierunter wird unter anderem die unzulässige Verwendung von amtlichen Kennzeichen an "fremden" Fahrzeugen verstanden, aber es werden auch immer mehr Dokumentenfälschungen dank besserer Technik und Ausbildung erkannt.

Neben den vorgenannten Delikten aus der polizeilichen Kriminalstatistik wurden in 2025 außerdem folgende Verkehrsstraftaten (ohne Verkehrsunfälle) registriert, welche nicht in der PKS-Statistik auftauchen:

167 Fälle Fahren ohne Fahrerlaubnis (+ 47 im Vergleich zu 2024) 69 Fälle Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz (+14) 39 Fälle Straßenverkehrsgefährdung nach § 315 c StGB (+5) 44 Fälle Führen eines Fzgs unter Alkohol-/Drogeneinfluss (+10)

Hinzu kamen 45 Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell