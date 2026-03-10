Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Fahndung nach vermisster 13-Jähriger beendet

Aach (ots)

Die seit dem 3. März vermisste 13-Jährige aus Aach konnte gestern durch Polizeikräfte im Raum Zweibrücken angetroffen und wohlbehalten zurück in die Jugendhilfeeinrichtung in Aach verbracht werden.

Unsere Ursprungsmeldung vom 6. März haben wir aufgrund der Erledigung der Öffentlichkeitsfahndung gelöscht. Die Medien werden gebeten, etwaige Veröffentlichungen, insbesondere Fotos und persönliche Informationen, ebenfalls zu löschen.

