Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einsatz in Schleuse Polizei Bitburg: Randalierer bei Ermittlungsrichter vorgeführt

Bitburg (ots)

Gestern kam es zu einem Einsatz in der Polizeiinspektion Bitburg, bei dem ein 25-jähriger Mann aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm in der Schleuse randalierte. Er wurde heute, gegen 12 Uhr, auf Antrag der Staatsanwaltschaft bei dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Trier vorgeführt. Dieser ordnete an, dass der Mann in einer psychiatrischen Klinik untergebracht wird.

Die Schleuse der Polizeidienststelle wird voraussichtlich heute, am späten Nachmittag, wieder für Bürgerinnen und Bürger über den Haupteingang betretbar sein. Nichtsdestotrotz, kann die Dienststelle auch aktuell bei Belangen und Anliegen persönlich aufgesucht werden. Die beschädigten Fenster wurden vorerst entfernt und mit Holzplatten ersetzt.

