PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einsatz in Schleuse Polizei Bitburg: Randalierer bei Ermittlungsrichter vorgeführt

Bitburg (ots)

Gestern kam es zu einem Einsatz in der Polizeiinspektion Bitburg, bei dem ein 25-jähriger Mann aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm in der Schleuse randalierte. Er wurde heute, gegen 12 Uhr, auf Antrag der Staatsanwaltschaft bei dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Trier vorgeführt. Dieser ordnete an, dass der Mann in einer psychiatrischen Klinik untergebracht wird.

Die Schleuse der Polizeidienststelle wird voraussichtlich heute, am späten Nachmittag, wieder für Bürgerinnen und Bürger über den Haupteingang betretbar sein. Nichtsdestotrotz, kann die Dienststelle auch aktuell bei Belangen und Anliegen persönlich aufgesucht werden. Die beschädigten Fenster wurden vorerst entfernt und mit Holzplatten ersetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Kerstin Klein
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 12:56

    POL-PPTR: Falsche Bank-Briefe in Trierer Briefkästen

    Trier (ots) - Am Freitagvormittag, 6. März, gegen 11 Uhr, beobachtete ein Anwohner in der Kloschinskystraße eine verdächtige Person, die Briefe in Briefkästen verteilte. Diese Briefe sind mit einem Logo der Volksbanken Raiffeisenbanken versehen und fordern Kunden auf, ihre Daten zu aktualisieren. Dazu ist auf dem Schreiben ein QR-Code abgedruckt, über den man angeblich weitere Informationen erhalte und Daten eingeben ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 11:11

    POL-PPTR: 13-Jährige aus Aach vermisst

    Aach (ots) - Die 13-jährige Noelle-Julie K. wird seit Dienstag, 3. März 2026, aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Aach vermisst. Gegen 13:30 Uhr hat sie die Einrichtung verlassen und kehrte bislang nicht zurück. Möglicherweise könnte sie sich im Raum Zweibrücken aufhalten. Zum aktuellen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die Jugendliche selbstbestimmt unterwegs ist. Noelle-Julie K. wirkt ihrem Alter entsprechend. ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 00:26

    POL-PPTR: Einsatz in der Polizeiinspektion Bitburg

    Bitburg (ots) - Am Donnerstagabend, dem 5. März, gegen 21:20 Uhr, betrat ein 25-jähriger Mann den Eingangsbereich der Polizeiinspektion in Bitburg. Der Mann, der mit einem Messer bewaffnet war, begann im Schleusenbereich sofort lautstark zu schreien, randalierte und versuchte in das Innere der Dienststelle zu gelangen. Das Dienstgebäude wurde durch die anwesenden Polizeikräfte sowohl im Innen- als auch im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren