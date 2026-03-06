PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einsatz in der Polizeiinspektion Bitburg

Bitburg (ots)

Am Donnerstagabend, dem 5. März, gegen 21:20 Uhr, betrat ein 25-jähriger Mann den Eingangsbereich der Polizeiinspektion in Bitburg. Der Mann, der mit einem Messer bewaffnet war, begann im Schleusenbereich sofort lautstark zu schreien, randalierte und versuchte in das Innere der Dienststelle zu gelangen.

Das Dienstgebäude wurde durch die anwesenden Polizeikräfte sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verriegelt und gesichert. In der Folge sicherte weitere Einsatzkräfte den Bereich um die Dienststelle herum weiträumig ab und es wurden Kräfte der Spezialeinheiten angefordert. Der 25-Jährige beschädigte währenddessen unter anderem die Tür zum Inneren des Gebäudes, Fenster zum Außenbereich und Elektroinstallationen im Eingangsbereich der Dienststelle massiv.

Um 00:10 Uhr verschafften sich SEK-Kräfte Zutritt zum Eingangsbereich der Dienststelle und nahmen den Beschuldigten fest. Dieser zog sich hierbei leichte Verletzungen zu.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls dauern an. Der Mann befand sich wahrscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Er wurde anschließend in medizinische Behandlung übergeben.

Die Polizeiinspektion Bitburg war für die Dauer des Einsatzes für Bürgerinnen und Bürger nicht zugänglich. Eingehende Notrufe wurden von der Führungszentrale in Trier bearbeitet und etwaige Einsätze durch umliegende Dienststellen wahrgenommen. Eine Gefahr für Unbeteiligte bestand zu keinem Zeitpunkt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Marc Fleischmann
Telefon: 0651 983 40021
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen Alle
