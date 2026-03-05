PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Aktueller Einsatz in der Polizeiinspektion Bitburg

Bitburg (ots)

Derzeit findet ein Polizeieinsatz innerhalb des Dienstgebäudes der Polizeiinspektion Bitburg statt. Die Polizei ist mit starken Kräften vor Ort im Einsatz. Eine Gefahr für Unbeteiligte besteht nicht. Die Dienststelle kann aktuell durch Bürgerinnen und Bürger nicht aufgesucht werden. Die Notrufnummer 110 ist weiterhin erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

