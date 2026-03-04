PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PPTR: Nachtragsmeldung: Gefährliche Körperverletzung in Heiligkreuz

Trier (ots)

Gestern Morgen, am 3. März, gegen 7:45 Uhr, informierte die Rettungsleitstelle die Polizei über eine Auseinandersetzung mit einem Messer in der Rotbachstraße in Heiligkreuz. Der Tatverdächtige sei jedoch flüchtig.

Im Rahmen der körperlichen Auseinandersetzung verletzte er eine Bekannte mit einer Schnittwunde an der Hand sowie eine weitere Bekannte oberflächlich im Bereich des Nackens. Eine der Geschädigten wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Der Tatverdächtige konnte nach unverzüglich eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen letztendlich gegen 10:15 Uhr im Nahbereich des Tatortes, unter Vorhalt des Distanzelektroimpulsgeräts (DEIG), widerstandslos festgenommen werden. Es handelt es sich bei dem Mann um einen 31-jährigen Trierer. Die Tatwaffe, ein Küchenmesser, konnte ebenfalls im Nahbereich sichergestellt werden.

Gegen den 31-Jährigen wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Kerstin Klein
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

