Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Aktuelle Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Konz (ots)

Derzeit ist die L138 zwischen Konz-Könen und Wasserliesch aufgrund einer Unfallaufnahme gesperrt.

Ein LKW kam, nach bisherigen Erkenntnissen auf Grund eines medizinischen Notfalls beim Fahrer, nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrer wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle dauern derzeit an.

