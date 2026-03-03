Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Erledigung Fahndung Stadtgebiet Trier: Tatverdächtiger festgenommen

Trier (ots)

Die Fahndungsmaßnahmen im Trierer Stadtgebiet konnten soeben erfolgreich beendet werden - der Tatverdächtige wurde gegen 10:15 Uhr im Nahbereich des Tatortes auf offener Straße widerstandlos festgenommen.

Wie wir bereits berichteten ereignete sich heute Morgen in der Rotbachstraße in Heiligkreuz eine gefährliche Körperverletzung. Zu den genauen Hintergründen der Tat können wir Stand jetzt nicht mehr sagen, da die Ermittlungen laufen. Wir werden Nachberichten.

