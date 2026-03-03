PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Neuer Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Morbach vorgestellt

POL-PPTR: Neuer Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Morbach vorgestellt
Morbach (ots)

Am Freitag, dem 2. März, verabschiedete Polizeipräsidentin Anja Rakowski den bisherigen Leiter der Polizeiinspektion Morbach, Herrn Erster Polizeihauptkommissar Georg Bührmann, im Rahmen einer Feierstunde im Rathaus der Gemeinde Morbach in den Ruhestand. Gleichzeitig führte sie seinen Nachfolger, Herrn Polizeihauptkommissar Volker Pöhlchen, in sein Amt ein.

Georg Bührmann, der am 2. Mai 1990 in den Polizeidienst des Landes Rheinland-Pfalz eintrat, leitete die Dienststelle seit Dezember 2022. Nach seiner Grundausbildung und der Verwendung als Einsatzbeamter bei der Bereitschaftspolizei übernahm Georg Bührmann im Jahr 1994 bereits erste Führungsaufgaben als Gruppenführer in der Bereitschaftspolizei. 1999 bis 2006 war er Angehöriger des Polizeipräsidiums Koblenz. Nachdem er im Jahr 2006 ins Polizeipräsidium Trier wechselte, war er ab 2015 stellvertretender Dienststellenleiter der Polizeiinspektion in Wittlich und von 2018 bis November 2022 Leiter der Polizeiinspektion Prüm. Im Anschluss übernahm er die Leitung der Polizeiinspektion Morbach.

Polizeipräsidentin Anja Rakowski verabschiedete Georg Bührmann mit Dank in den Ruhestand: "Lieber Georg, mein herzlicher Dank gilt Dir. Du hast in den letzten drei Jahren mit Engagement, klarer Haltung und einem besonderen Gespür für die Menschen die Dienststelle geführt."

Der neue Leiter der Polizeiinspektion Morbach, PHK Volker Pöhlchen, trat am 2. November 1998 in den Polizeidienst ein. Nach Beendigung seines Studiums folgte eine dreijährige Verwendung bei der Bereitschaftspolizei in Koblenz. Von 2005 bis 2009 war er im Wechselschichtdienst der Polizeiinspektion Koblenz 1 tätig und wechselte anschließend zur Polizeiinspektion in Simmern. Erste Führungsverantwortung übernahm er bei seiner folgenden Tätigkeit bei der Polizeiwache Hahn, bei der er zunächst als Abwesenheitsvertreter eines Dienstgruppenleiters und anschließend als Dienstgruppenleiter tätig war. 2015 folgte der Wechsel zum Polizeipräsidium Trier. Hier war er als Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Birkenfeld und anschließend als Sachbearbeiter in der Führungsgruppe der Polizeidirektion Trier tätig. Seit Oktober 2019 war Volker Pöhlchen stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Baumholder.

Anja Rakowski wünschte dem neuen Dienststellenleiter in Morbach Glück und Erfolg bei der neuen Aufgabe.

