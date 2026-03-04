PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 11. Kalenderwoche

Trier (ots)

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 11. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:

Montag, 9. März:

L160, Herrstein; L47, Wehlen; B419, Wasserliesch; B50, Longkamp; B51, Bitburg

Dienstag, 10. März:

L141, Wittlich; B257, Wolsfeld; B51, Bitburg; B51, Oberstedem; L32, Bitburg; B51, Trier

Mittwoch, 11. März:

B51, Masholder; L158, Monzelfeld; B327, Morbach; B50, Longkamp; B51, Schönfeld

Donnerstag, 12. März:

B51, Olzheim; Saarburg; L28, Neunkirchen; A60, Prüm

Freitag, 13. März:

B53, Ehrang; B51, Aach-Neuhaus; B50, Altrich

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

