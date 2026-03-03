Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Besondere Ehrung für Hans van Offern

Bild-Infos

Download

Kleve-Reichswalde (ots)

Im Januar 2026 war es Zeit für eine besondere Ehrung. Für 70 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr erhielt der langjährige Leiter des Reichswalder Spielmannszuges, Kamerad Hans van Offern, die entsprechende Ehrenurkunde des Verbandes der Feuerwehren in NRW (VdF NRW).

Hans van Offern übernahm im Jahre 1972 - vom damaligen Spielmannszug Kleve kommend - die Leitung des Reichswalder Spielmannszuges von seinem Vorgänger Josef Basten. In den 24 Jahren an der Spitze bis 1996 hatte er maßgeblichen Anteil an der weiteren Entwicklung des Zuges; zahlreiche Kameradinnen und Kameraden erlernten bei ihm das Spiel der Marschflöte. Nachdem ihm bereits im Sommer 2024 "sein" Spielmannszug aus Anlass seines 90. Geburtstages ein Ständchen gebracht hatte, konnte er nun aus den Händen des Leiters der Feuerwehr Kleve, Ralf Benkel - flankiert vom amtierenden Leiter des Spielmannszuges, Manfred Mülders und seiner langjährigen Weggefährtin im Spielmannswesen, Rosa Grundmann - diese besondere Urkunde in Empfang nehmen.

Original-Content von: Feuerwehr Kleve, übermittelt durch news aktuell