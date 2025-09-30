Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Einbruch in Hotel - Polizei sucht Zeugen

Bad Liebenzell (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, haben bislang unbekannte Täter zwei Tresore aus einem Hotel gestohlen. Zwischen 23:30 Uhr und 06:30 Uhr drangen die bislang Unbekannten in ein Hotel in der Straße "Zu den Mühlen" ein und brachen auf der Suche nach Diebesgut die Büroräume des Hotels gewaltsam auf. Hieraus entwendeten sie zwei Tresore. Im Zuge der Anzeigenaufnahme konnte einer der Tresore aufgebrochen in einer nahegelegenen Lagerhalle aufgefunden werden. Auch dieses Gebäude wurde durch die Täter gewaltsam geöffnet. Das Diebesgut beläuft sich auf eine mittlere vierstellige Summe.

Die Polizei bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich beim Polizeirevier Calw unter der Rufnummer 07051 161-0 zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell