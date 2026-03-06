Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Falsche Bank-Briefe in Trierer Briefkästen

Trier (ots)

Am Freitagvormittag, 6. März, gegen 11 Uhr, beobachtete ein Anwohner in der Kloschinskystraße eine verdächtige Person, die Briefe in Briefkästen verteilte. Diese Briefe sind mit einem Logo der Volksbanken Raiffeisenbanken versehen und fordern Kunden auf, ihre Daten zu aktualisieren. Dazu ist auf dem Schreiben ein QR-Code abgedruckt, über den man angeblich weitere Informationen erhalte und Daten eingeben könne.

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass es sich hierbei um Fälschungen handelt, mit denen Betrüger sensible Bankdaten erlangen wollen. Menschen, die derartige Briefe in ihren Briefkästen auffinden, sollten auf keinen Fall den angegebenen Link aufrufen und nicht den QR-Code scannen.

Der Anwohner beschrieb die verdächtige Person folgendermaßen: männlich, circa 30 Jahre alt, schwarze Haare, dunkel gekleidet, gelbe Warnweste, weiße Einkaufstasche und möglicherweise osteuropäisches Aussehen.

Hinweise zum mutmaßlichen Betrüger oder dessen aktuellen Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizei in Trier unter 0651 983-43390 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell