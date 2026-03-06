PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Falsche Bank-Briefe in Trierer Briefkästen

Trier (ots)

Am Freitagvormittag, 6. März, gegen 11 Uhr, beobachtete ein Anwohner in der Kloschinskystraße eine verdächtige Person, die Briefe in Briefkästen verteilte. Diese Briefe sind mit einem Logo der Volksbanken Raiffeisenbanken versehen und fordern Kunden auf, ihre Daten zu aktualisieren. Dazu ist auf dem Schreiben ein QR-Code abgedruckt, über den man angeblich weitere Informationen erhalte und Daten eingeben könne.

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass es sich hierbei um Fälschungen handelt, mit denen Betrüger sensible Bankdaten erlangen wollen. Menschen, die derartige Briefe in ihren Briefkästen auffinden, sollten auf keinen Fall den angegebenen Link aufrufen und nicht den QR-Code scannen.

Der Anwohner beschrieb die verdächtige Person folgendermaßen: männlich, circa 30 Jahre alt, schwarze Haare, dunkel gekleidet, gelbe Warnweste, weiße Einkaufstasche und möglicherweise osteuropäisches Aussehen.

Hinweise zum mutmaßlichen Betrüger oder dessen aktuellen Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizei in Trier unter 0651 983-43390 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 11:11

    POL-PPTR: 13-Jährige aus Aach vermisst

    Aach (ots) - Die 13-jährige Noelle-Julie K. wird seit Dienstag, 3. März 2026, aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Aach vermisst. Gegen 13:30 Uhr hat sie die Einrichtung verlassen und kehrte bislang nicht zurück. Möglicherweise könnte sie sich im Raum Zweibrücken aufhalten. Zum aktuellen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die Jugendliche selbstbestimmt unterwegs ist. Noelle-Julie K. wirkt ihrem Alter entsprechend. ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 00:26

    POL-PPTR: Einsatz in der Polizeiinspektion Bitburg

    Bitburg (ots) - Am Donnerstagabend, dem 5. März, gegen 21:20 Uhr, betrat ein 25-jähriger Mann den Eingangsbereich der Polizeiinspektion in Bitburg. Der Mann, der mit einem Messer bewaffnet war, begann im Schleusenbereich sofort lautstark zu schreien, randalierte und versuchte in das Innere der Dienststelle zu gelangen. Das Dienstgebäude wurde durch die anwesenden Polizeikräfte sowohl im Innen- als auch im ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 22:45

    POL-PPTR: Aktueller Einsatz in der Polizeiinspektion Bitburg

    Bitburg (ots) - Derzeit findet ein Polizeieinsatz innerhalb des Dienstgebäudes der Polizeiinspektion Bitburg statt. Die Polizei ist mit starken Kräften vor Ort im Einsatz. Eine Gefahr für Unbeteiligte besteht nicht. Die Dienststelle kann aktuell durch Bürgerinnen und Bürger nicht aufgesucht werden. Die Notrufnummer 110 ist weiterhin erreichbar. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Trier Pressestelle Marc ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren