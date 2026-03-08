Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Ergänzung zur Pressemitteilung von 17:15 Uhr: Verkehrsunfall K 133 (Wiltinger Kupp) Polizeieinsatz im Konzer Tälchen - Suche nach flüchtendem Einbrecher - Bitte keine Anhalter mitnehmen

Konz (ots)

Aktuell ist die K 133 nach einem Verkehrsunfall zwischen Konz und Wiltingen immer noch zur Bergung der Fahrzeuge gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einem Einbruchdiebstahl in Konz. Das Fluchtfahrzeug, ein schwarzer Opel mit französischer Kennung, flüchtete entlang der K133 und kollidierte an einer Engstelle mit dem Gegenverkehr. Insgesamt wurden drei Fahrzeuge leicht beschädigt. Zwei Personen aus einem der entgegenkommenden Fahrzeuge wurden leicht verletzt. Ein Mann aus dem Fluchtfahrzeug wurde nach kurzer fußläufiger Flucht, eine Frau direkt am Unfallort leichtverletzt durch die Polizei festgenommen. Die Polizei sucht noch mit starken Kräften im Bereich des Konzer Tälchens nach einem dunkel gekleideten Mann, der zu Fuß in den Weinberg flüchtete. Gegebenenfalls ist dieser verletzt. Die Polizei sucht unter Anderem auch mit einem Hubschrauber und bittet, keine Anhalter mitzunehmen. Zeugenhinweise oder Hinweise zum Aufenthaltsort des gesuchten Mannes werden erbeten unter der Nummer der Polizeiinspektion Saarburg 06581/915510 oder der Nummer des Kriminaldauerdienstes (0651/98343390).

Es wird nachberichtet.

