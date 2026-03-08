PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Ergänzung zur Pressemitteilung von 17:15 Uhr: Verkehrsunfall K 133 (Wiltinger Kupp) Polizeieinsatz im Konzer Tälchen - Suche nach flüchtendem Einbrecher - Bitte keine Anhalter mitnehmen

Konz (ots)

Aktuell ist die K 133 nach einem Verkehrsunfall zwischen Konz und Wiltingen immer noch zur Bergung der Fahrzeuge gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einem Einbruchdiebstahl in Konz. Das Fluchtfahrzeug, ein schwarzer Opel mit französischer Kennung, flüchtete entlang der K133 und kollidierte an einer Engstelle mit dem Gegenverkehr. Insgesamt wurden drei Fahrzeuge leicht beschädigt. Zwei Personen aus einem der entgegenkommenden Fahrzeuge wurden leicht verletzt. Ein Mann aus dem Fluchtfahrzeug wurde nach kurzer fußläufiger Flucht, eine Frau direkt am Unfallort leichtverletzt durch die Polizei festgenommen. Die Polizei sucht noch mit starken Kräften im Bereich des Konzer Tälchens nach einem dunkel gekleideten Mann, der zu Fuß in den Weinberg flüchtete. Gegebenenfalls ist dieser verletzt. Die Polizei sucht unter Anderem auch mit einem Hubschrauber und bittet, keine Anhalter mitzunehmen. Zeugenhinweise oder Hinweise zum Aufenthaltsort des gesuchten Mannes werden erbeten unter der Nummer der Polizeiinspektion Saarburg 06581/915510 oder der Nummer des Kriminaldauerdienstes (0651/98343390).

Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Führungszentrale
Michael Notzon

Telefon: 0651 99526110

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
  • 06.03.2026 – 13:22

    POL-PPTR: Einsatz in Schleuse Polizei Bitburg: Randalierer bei Ermittlungsrichter vorgeführt

    Bitburg (ots) - Gestern kam es zu einem Einsatz in der Polizeiinspektion Bitburg, bei dem ein 25-jähriger Mann aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm in der Schleuse randalierte. Er wurde heute, gegen 12 Uhr, auf Antrag der Staatsanwaltschaft bei dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Trier vorgeführt. Dieser ordnete an, dass der Mann in einer psychiatrischen Klinik ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 12:56

    POL-PPTR: Falsche Bank-Briefe in Trierer Briefkästen

    Trier (ots) - Am Freitagvormittag, 6. März, gegen 11 Uhr, beobachtete ein Anwohner in der Kloschinskystraße eine verdächtige Person, die Briefe in Briefkästen verteilte. Diese Briefe sind mit einem Logo der Volksbanken Raiffeisenbanken versehen und fordern Kunden auf, ihre Daten zu aktualisieren. Dazu ist auf dem Schreiben ein QR-Code abgedruckt, über den man angeblich weitere Informationen erhalte und Daten eingeben ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 11:11

    POL-PPTR: 13-Jährige aus Aach vermisst

    Aach (ots) - Die 13-jährige Noelle-Julie K. wird seit Dienstag, 3. März 2026, aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Aach vermisst. Gegen 13:30 Uhr hat sie die Einrichtung verlassen und kehrte bislang nicht zurück. Möglicherweise könnte sie sich im Raum Zweibrücken aufhalten. Zum aktuellen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die Jugendliche selbstbestimmt unterwegs ist. Noelle-Julie K. wirkt ihrem Alter entsprechend. ...

    mehr
