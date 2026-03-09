Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Sicher in die Saison - Motorradsicherheitstag 2026 in Trier

Trier (ots)

Die Motorradsaison hat begonnen - und die Polizeidirektion Trier lädt Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer zum mittlerweile traditionellen Motorradsicherheitstag in Trier ein. Die Veranstaltung findet am Samstag, 9. Mai 2026, ab 9 Uhr auf dem Polizeigelände in der Kürenzer Straße 3 in Trier statt.

Im Mittelpunkt des Sicherheitstages steht eine geführte Motorradausfahrt über rund 80 Kilometer. Die Teilnehmenden werden dabei von erfahrenen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten begleitet, die während der Tour wertvolle Hinweise zu sicherem und unfallfreiem Motorradfahren geben. Die gemeinsame Ausfahrt soll einen sicheren und gelungenen Start in die neue Motorradsaison ermöglichen.

Parallel dazu erwartet Besucherinnen und Besucher auf dem Polizeigelände ein "Markt der Möglichkeiten" rund um das Thema Motorradsicherheit. Fachleute der Polizei, des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz, der Hochschule der Polizei, des Bundes gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e. V. (BADS), der Verkehrswachten sowie des Deutschen Roten Kreuzes informieren über Sicherheit im Straßenverkehr und stehen für Fragen zur Verfügung.

Darüber hinaus gibt es verschiedene interaktive Angebote und Informationsstationen. Simulatoren ermöglichen es, das eigene Wissen über Verkehrsregeln zu testen oder die Auswirkungen berauschender Mittel auf die Fahrtüchtigkeit zu erleben. Das Deutsche Rote Kreuz zeigt in Erste-Hilfe-Vorführungen am Vor- und Nachmittag, wie im Notfall schnell und richtig geholfen werden kann. Ergänzt wird das Programm durch Fachvorträge rund um das Thema Motorradfahren, die sich sowohl an Einsteigerinnen und Einsteiger als auch an erfahrene Motorradfahrende richten.

Ein weiterer Programmpunkt ist die Motorradsegnung um 10 Uhr, die von der Polizeiseelsorgerin des Saarlandes, Carmen Folz, durchgeführt wird. Die Segnung steht allen Motorradfahrenden offen - auch unabhängig von einer Teilnahme an der Ausfahrt.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Besucherinnen und Besucher können das Angebot der Polizeikantine nutzen. Bei der Anmeldung zur Ausfahrt wird um einen entsprechenden Hinweis gebeten; die Bezahlung erfolgt vor Ort.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Für die geführte Ausfahrt ist jedoch eine vorherige Anmeldung unter https://s.rlp.de/9RuBp erforderlich.

Voraussetzung für die Teilnahme sind ein eigenes Motorrad mit mehr als 250 ccm und vollständige Schutzbekleidung. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko.

Die Polizeidirektion Trier freut sich über zahlreiche Besucherinnen und Besucher und lädt alle Motorradfahrenden ein, die Gelegenheit zu nutzen, ihr Wissen zu erweitern, sich auszutauschen und gut vorbereitet in die Motorradsaison 2026 zu starten.

