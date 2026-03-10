POL-PPTR: Sperrung der B268
Trier (ots)
Am Mittwoch, dem 11. März, im Zeitraum von 9 bis voraussichtlich 11 Uhr, wird die B268 zwischen Greimerath (Panzhaus/K139) und Britten aufgrund eines geplanten Polizeieinsatzes gesperrt werden. Der Einsatz steht in Zusammenhang mit einem laufenden Ermittlungsverfahren. Es besteht keine Gefahr.
