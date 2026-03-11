POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 12. Kalenderwoche
Trier (ots)
An folgenden Standorten misst die Polizei in der 12. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 16. März:
L32, Bitburg; B50 Longkamp; Dauwelshausen; B52, Hermeskeil; B50, Longkamp
Dienstag, 17. März:
A64, Mesenich; B51, Trier; B53, Trier-Pfalzel; B51, Konz
Mittwoch, 18. März:
B53, Briedel; B51, Bitburg; B418, Edingen; B51, Welschbillig; B50n Zeltingen-Rachtig
Donnerstag, 19. März:
Wittlich; B50, Zeltingen-Rachtig; Saarburg; A60
Freitag, 20. März:
Zell-Barl; B41, Idar-Oberstein; A1, Flußbach
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
