Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 12. Kalenderwoche

Trier (ots)

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 12. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:

Montag, 16. März:

L32, Bitburg; B50 Longkamp; Dauwelshausen; B52, Hermeskeil; B50, Longkamp

Dienstag, 17. März:

A64, Mesenich; B51, Trier; B53, Trier-Pfalzel; B51, Konz

Mittwoch, 18. März:

B53, Briedel; B51, Bitburg; B418, Edingen; B51, Welschbillig; B50n Zeltingen-Rachtig

Donnerstag, 19. März:

Wittlich; B50, Zeltingen-Rachtig; Saarburg; A60

Freitag, 20. März:

Zell-Barl; B41, Idar-Oberstein; A1, Flußbach

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

