FW Ense: LKW kommt von der Straße ab

LKW kommt von der Straße ab

Ense

Am 16.02.26 wurde um 04:48 Uhr eine Gruppe des Löschzuges Bremen der Feuerwehr Ense zu einem Verkehrsunfall auf die B516 zwischen Ruhne und Heideröschen alarmiert.

Ein Lkw war aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und im angrenzenden Graben in Seitenlage zum Liegen gekommen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich noch eine Person im Fahrzeug. Diese war ansprechbar.

Nach der Absicherung und Ausleuchtung der Einsatzstelle wurde über eine Steckleiter ein Zugang über die obenliegende Seitentür geschaffen.

Die Person wurde beim Aussteigen unterstützt und anschließend dem Rettungsdienst übergeben.

Im weiteren Verlauf wurde die Fahrbahn gereinigt. Der Einsatz, an dem insgesamt rund 15 Einsatzkräfte beteiligt waren, konnte um 05:49 Uhr beendet werden.

