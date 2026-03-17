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Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Zwei Einbrüche in der Region Trier

Trier & Korlingen (ots)

Am Sonntag, 15. März, gegen 7:30 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter über ein offenes Fenster Zugang zu einem Haus in der Schurzstraße in Trier. Der Bewohner, der zu diesem Zeitpunkt zu Hause war, bemerkte den Eindringling, der daraufhin sofort die Flucht ergriff. Dabei entwendete er zwei Handys.

Der Tatverdächtige stieg vor dem Haus auf ein weißes Mountainbike (vermutlich ein Jugendrad) und flüchtete wahrscheinlich in Richtung Thyrsus- bzw. Franz-Georg-Straße. Der tatverdächtige Mann wurde von einem Zeugen wie folgt beschrieben: südländisches Aussehen, etwa 30 Jahre alt, circa 1,70 m groß, dunkler Schnauzbart, dunkle Kleidung, helle Mütze.

Wer hat eine entsprechende Person auf einem weißen Mountainbike am Sonntagmorgen gegen 7:30 Uhr im Bereich Schurzstraße / Thyrsusstraße / Franz-Georg-Straße gesehen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Trier unter 0651 983-43390 entgegen.

Ein weiterer Tageswohnungseinbruch ereignete sich am Montag, 16. März, zwischen 9 und 12 Uhr in der Valentinstraße in Korlingen. Hier verschafften sich unbekannte Täter durch das Küchenfenster Zutritt zu den Wohnräumen, durchsuchten diese und stahlen Bargeld und Schmuck.

Auch in diesem Fall nimmt die Kriminalpolizei Trier Hinweise unter 0651 983-43390 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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