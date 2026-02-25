PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verdächtiger Gegenstand im Wald gefunden

Ilfeld (ots)

Am Dienstagnachmittag stellte ein Mann im Bereich eines Flusses bei der Weidentalwiese verdächtige metallische Gegenstände fest, welche den Anschein erwirkten, stark verrottete Stilhandgranaten zu sein. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt und ein Delaborierungsdienst beauftragt, die Gegenstände zu bewerten. Hierbei konnte festgestellt werden, dass es sich nicht um Fundmunition handelte, sondern um Altmetall.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

