Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Verdächtiger Gegenstand im Wald gefunden
Ilfeld (ots)
Am Dienstagnachmittag stellte ein Mann im Bereich eines Flusses bei der Weidentalwiese verdächtige metallische Gegenstände fest, welche den Anschein erwirkten, stark verrottete Stilhandgranaten zu sein. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt und ein Delaborierungsdienst beauftragt, die Gegenstände zu bewerten. Hierbei konnte festgestellt werden, dass es sich nicht um Fundmunition handelte, sondern um Altmetall.
