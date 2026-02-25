LPI-NDH: Verdächtiger Gegenstand im Wald gefunden

Nordhausen (ots) - In der Straße der Genossenschaften kam es am Dienstagabend zu einem Unfall eines Pedelec-Fahrers. Der ältere Herr beabsichtigte die genannte Straße in Richtung der Clara-Zetkin-Straße zu befahren. Aus noch ungeklärten Gründen kam der Mann zu Fall. Ersten Erkenntnissen nach soll es jedoch nicht durch einen weiteren Verkehrsteilnehmer zu dem Unfall gekommen sein. Der Mann wurde mit leichten Verletzungen in ein Klinikum zur weiteren Medizinischen ...

