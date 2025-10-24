Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Zeugenaufruf nach körperlichem Angriff

Stockdorf (Lkr. Starnberg) (ots)

Am Sonntagabend (19. Oktober) kam es in der S6 zu einem Angriff auf zwei türkische Staatsangehörige. Ein 37-Jähriger soll eine Frau und einen Mann beleidigt und anschließend körperlich angegangen haben. Zeugen werden gebeten sich bei der Bundespolizei zu melden. Gegen 18:20 Uhr fuhr der 37-jährige Starnberger mit der stadteinwärts verkehrenden S-Bahn der Linie 6 und belästigte mehrere Frauen verbal. Vor dem Halt in Stockdorf traf er auf zwei türkische Staatsangehörige. Der Deutsch-Kroate beleidigte eine 27-Jährige und ihren 26-jährigen Begleiter mit ausländerfeindlichen Parolen und soll die Frau anschließend weggeschubst und den Mann ins Gesicht geschlagen haben. Zeugen konnten den 37-Jährigen von weiteren Angriffen abhalten und verständigten die Bundespolizei. In Stockdorf blieb der Zug stehen und der Täter konnte von alarmierten Bundespolizisten festgenommen werden.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen Volksverhetzung, Beleidigung und Körperverletzung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Wer den Vorfall beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 089/515550-0 bei der Bundespolizei zu melden.

