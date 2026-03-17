Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Drei Festnahmen nach Telefonbetrug

Trier (ots)

Am Donnerstag, 12. März, gegen 12 Uhr, riefen sogenannte Call-Center-Betrüger bei einem 74-Jährigen aus Trier an und erzählten ihm, Einbrecher seien kurz davor, bei ihm einzusteigen. Die Telefonbetrüger gaben sich als Polizei aus und erklärten dem Mann, er müsse all sein Bargeld und seine Wertgegenstände zum Schutz an einen Beamten der falschen Polizei übergeben. Der 74-Jährige durchschaute die Masche und informierte heimlich die echte Trierer Polizei. Gleichzeitig spielte er am Telefon mit den Betrügern weiter mit und gab vor, sich auf die Abholung einzulassen.

Einige Zeit später erschien tatsächlich ein Geldabholer bei dem Mann zu Hause. Der 74-Jährige übergab ihm eine Tasche mit seinen angeblichen Wertsachen. Als der Abholer schließlich mit seiner vermeintlichen Beute ins Fluchtfahrzeug steigen wollte, nahmen Kräfte der Kriminalpolizei den Abholer sowie die drei weiteren mutmaßlichen Mittäter im Auto vorläufig fest.

Drei der Männer im Alter von 23 bis 30 Jahren wurden am Folgetag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Trier vorgeführt. Dieser erließ in allen drei Fällen die Untersuchungshaft. Bei dem vierten Tatverdächtigen handelt es sich um einen Jugendlichen, der nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft aus der polizeilichen Maßnahme entlassen wurde. Die Ermittlungen dauern an.

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