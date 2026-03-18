Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht am Eimer Kreuz zwischen Eime und Gronau (Leine)

Hildesheim (ots)

ELZE - (sud) Am heutigen Mittwoch (18.03.2026) ist es gegen 06:50 Uhr auf der Gronauer Str./L482 am sogenannten "Eimer Kreuz" zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht gekommen.

Ein Lkw mit einem dunkelgrünen Planenauflieger und einem polnischen Kennzeichen ist von der B3 aus Elze kommend am Eimer Kreuz nach links auf die Gronauer Str./L482 in Richtung Gronau (Leine) gefahren. Dabei ist er leicht nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hat die gegenüber der Abfahrt befindliche Schutzplanke beschädigt. Anschließend entfernte sich der Lkw unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht und insbesondere zum Kennzeichen des Lkw geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068/93380 bei der Polizei in Elze zu melden.

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