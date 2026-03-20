PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Unfallbeteiligter und Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

20.03.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 17.03.2026 - Fredeburg

Die Beamten des Polizeireviers Ratzeburg suchen nach einem Unfallgeschehen vom 17.03.2006 auf der L 202, zwischen Mölln und Schmilau einen der beteiligten Fahrzeugführer sowie Unfallzeugen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 42-jähriger Möllner mit seinem blauen Mazda gegen 06.40 Uhr auf der L202 von Mölln kommend in Fahrtrichtung Schmilau. Ein ihm nachfolgendes graues Fahrzeug habe ihn zwischen den Ortschaften im Bereich einer Kuppe überholt. Während des Überholvorganges sei ein Linienbus auf der Gegenfahrspur aufgetaucht, sodass der Überholende scharf vor dem Möllner wieder eingeschert sei. Um eine Kollision mit dem sich wieder einordnenden Fahrzeug zu verhindern, sei der Mazda-Fahrer nach rechts ausgewichen. Das Fahrzeug stieß dabei gegen einen Leitpfosten, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und erst im Straßengraben zum Stehen. Auch der entgegenkommende Busfahrer musste aufgrund der beschriebenen Überholsituation stark bremsen.

Der 42-jährige Mazda-Fahrer blieb zum Glück unverletzt. Der Fahrer des überholenden Fahrzeuges setzte seine Fahrt Richtung Schmilau unvermittelt fort.

Wer Hinweise zu dem unfallbeteiligten grauen Fahrzeug und dessen Fahrer geben kann oder auch Zeuge des Unfallgeschehens ist, melde sich umgehend bei der Polizei Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541/809-1145.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.03.2026 – 11:51

    POL-RZ: Polizei sucht Finderin einer Geldbörse in U1

    Ratzeburg (ots) - 20.03.2026 | Kreis Stormarn / Kreis Segeberg | 16.03.2026 - Ammersbek / Norderstedt Montagnachmittag gab eine ehrliche Finderin eine Geldbörse bei der Polizei in Norderstedt ab. Die Polizei sucht nun die besagte Frau. Am 16.03.2026 in den Nachmittagsstunden gab eine derzeit noch unbekannte Frau eine Geldbörse als Fundsache bei der Polizei in Norderstedt ab. Auf die Personalienfeststellung wurde ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 10:59

    POL-RZ: Leichtkradfahrer schwerverletzt bei Unfall auf der A1

    Ratzeburg (ots) - 20.03.2026 | Kreis Stormarn | 19.03.2026 - BAB 1 / Braak Gestern Nachmittag (19.03.2026), gegen 16.40 Uhr, kam es auf der A1 bei Braak, im Bereich der Anschlussstelle Stapelfeld zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein Leichtkraftradfahrer schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr auf der Richtungsfahrbahn Hamburg ein 27-jähriger Spanier ...

    mehr
  • 19.03.2026 – 12:54

    POL-RZ: Einbruch in Baustellencontainer / Polizei nimmt drei Tatverdächtige fest

    Ratzeburg (ots) - Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg 19.03.2026 | Kreis Stormarn | 18.03.2026 - Reinbek Mittwochabend soll es in Reinbek zu einem Einbruch auf einer Baustelle gekommen sein. Die Polizei nahm drei Tatverdächtige vorläufig fest. Am 18.03.2026 gegen 21:30 Uhr sollen laut Zeugenaussagen drei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren