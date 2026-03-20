Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Unfallbeteiligter und Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

20.03.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 17.03.2026 - Fredeburg

Die Beamten des Polizeireviers Ratzeburg suchen nach einem Unfallgeschehen vom 17.03.2006 auf der L 202, zwischen Mölln und Schmilau einen der beteiligten Fahrzeugführer sowie Unfallzeugen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 42-jähriger Möllner mit seinem blauen Mazda gegen 06.40 Uhr auf der L202 von Mölln kommend in Fahrtrichtung Schmilau. Ein ihm nachfolgendes graues Fahrzeug habe ihn zwischen den Ortschaften im Bereich einer Kuppe überholt. Während des Überholvorganges sei ein Linienbus auf der Gegenfahrspur aufgetaucht, sodass der Überholende scharf vor dem Möllner wieder eingeschert sei. Um eine Kollision mit dem sich wieder einordnenden Fahrzeug zu verhindern, sei der Mazda-Fahrer nach rechts ausgewichen. Das Fahrzeug stieß dabei gegen einen Leitpfosten, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und erst im Straßengraben zum Stehen. Auch der entgegenkommende Busfahrer musste aufgrund der beschriebenen Überholsituation stark bremsen.

Der 42-jährige Mazda-Fahrer blieb zum Glück unverletzt. Der Fahrer des überholenden Fahrzeuges setzte seine Fahrt Richtung Schmilau unvermittelt fort.

Wer Hinweise zu dem unfallbeteiligten grauen Fahrzeug und dessen Fahrer geben kann oder auch Zeuge des Unfallgeschehens ist, melde sich umgehend bei der Polizei Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541/809-1145.

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