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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Baustellencontainer
Polizei nimmt drei Tatverdächtige fest

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

19.03.2026 | Kreis Stormarn | 18.03.2026 - Reinbek

Mittwochabend soll es in Reinbek zu einem Einbruch auf einer Baustelle gekommen sein. Die Polizei nahm drei Tatverdächtige vorläufig fest.

Am 18.03.2026 gegen 21:30 Uhr sollen laut Zeugenaussagen drei männliche Personen mehrere Container auf einer Baustelle in der Hamburger Straße aufgebrochen und verschiedene Materialien und Werkzeuge zum Abtransport bereitgestellt haben. Die alarmierten Polizeikräfte trafen drei Tatverdächtige auf frischer Tat an und nahmen diese vorläufig fest. Es handelte sich um einen 28-, 31- sowie 54-jährigen Rumänen. Die Beamten unterzogen die Männer einer erkennungsdienstlichen Behandlung. Sie müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen versuchten Diebstahls in besonders schwerem Fall verantworten.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Tatverdächtigen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft auf Anordnung dieser vorerst entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck Sophie-Marie Jakobi, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweis: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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