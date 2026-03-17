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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: +++ Veröffentlichung Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 +++

Ratzeburg (ots)

17. März 2026 | Polizeidirektion Ratzeburg

Die Polizeiliche Kriminalstatistik der Polizeidirektion Ratzeburg für das Jahr 2025 wird auf der Internetseite der Landespolizei Schleswig-Holstein am 18.März 2026 ab 09.00 Uhr veröffentlicht und steht dann dort zum Download bereit:

https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/ministerien-behoerden/POLIZEI/DasSindWir/PDen/Ratzeburg/_downloads/pks/pks_pdratzeburg_2025.pdf

Für Nachfragen steht Ihnen der Leiter der Kriminalinspektion Bad Oldesloe, Herr Kriminaldirektor Sebastian Schodrowski, am Mittwoch, 18. März 2026 und am Donnerstag, 19. März 2025, jeweils in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr, unter der hierfür freigeschalteten Telefonnummer 04531/ 501-846 zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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