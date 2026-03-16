Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei tote Minischweine in der Feldmark entsorgt

Ratzeburg (ots)

16.03.2026 | Kreis Stormarn | 03.03.2026 - Witzhave

Am Morgen des 03.03.2026 machte eine Anwohnerin des Granderheider Weges in Witzhave eine grausame Entdeckung. In der Feldmark, zwischen den Straßen Wittenborn und der Möllner Landstraße in Witzhave, lagen zwei tote Minipigs, welche durch einen Kehlenschnitt getötet wurden.

Bei den beiden Minischweinen (ein männliches und ein weibliches Tier) gab es keinerlei Erkennungszeichen, wie Ohrmarken oder Tätowierungen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sind die Minischweine in der Feldmark abgelegt, aber nicht dort vor Ort getötet worden.

Der Ermittlungsdienst des Umwelt-und Verbraucherschutzdienstes vom Polizei-Autobahn-und Bezirksrevier Bad Oldesloe sucht Hinweisgeber. Wer kann Angaben zu Schweinehaltern machen, die nun plötzlich keine Minischweine mehr in ihrem Besitz haben? Wer hat möglicherweise Beobachtungen zur Ablagesituation in der Feldmark gemacht? Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04531/501-531 und -541 sowie unter der Email BadOldesloe.PABR@polizei.landsh.de entgegen.

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