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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Busfahrer fährt unter Betäubungsmitteleinfluss

Ratzeburg (ots)

17.03.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 16.03.2026 - Lauenburg

Zum Glück saß kein Fahrgast im Bus, als es mit diesem am 16.03.2026, gegen 00.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Büchener Weg in Lauenburg kam.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 30-jähriger Spanier mit einem Omnibus den Büchener Weg vom Ortskern Lauenburg kommend in Fahrtrichtung des Ortsausganges. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zu einem Zusammenstoß mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug. Der aus dem Kreis Herzogtum-Lauenburg stammende Busfahrer blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Anzeichen bei dem 30-Jährigen, die auf einen vorangegangenen Konsum von Drogen hindeuten könnten.

Ein daraufhin freiwillig absolvierter Drogenvortest verlief positiv auf THC, so dass die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachtes der Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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