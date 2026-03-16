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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Unfallbeteiligter gesucht

Ratzeburg (ots)

16.03.2026 | Kreis Stormarn | 06.03.2026 - Reinbek

Bereits am 06.03.2026, gegen 11.30 Uhr, ereignete sich auf der L 222 der Königsstraße in Reinbek ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein Unfallbeteiligter entfernte sich anschließend unerkannt vom Unfallort.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 49-jährige Geesthachterin mit ihrem VW auf der L222 in Reinbek, von Neuschönningstedt kommend in Richtung Schönningstedt. Die VW-Fahrerin fuhr in einer längeren PKW-Schlange einem landwirtschaftlichen Fahrzeug hinterher. Als bereits alle anderen Fahrzeuge vor ihr den Traktor überholt hatten, setzte auch die Geesthachterin zum Überholen an. Als sie dabei auf die Gegenfahrbahn ausscherte, kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit einem von hinten herannahenden Pkw, welcher ebenfalls zum Überholen bereits auf der Gegenfahrspur fuhr.

Dieser unfallbeteiligte Fahrzeugführer setzte im Anschluss jedoch seine Fahrt weiter fort. Zum Pkw selbst ist lediglich bekannt, dass es sich um eine Art Pick-up-Fahrzeug in weißer Farbe gehandelt habe.

Die Ermittler der Polizei Reinbek suchen Zeugen und den unfallbeteiligten Fahrzeugführer. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 040/727707-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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