Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Versuchter Raub auf Taxifahrer - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

16.03.2026 | Kreis Stormarn | 15.03.2026 - Ahrensburg

Sonntagmorgen soll es zu einem versuchten Raub auf einen Taxifahrer gekommen sein. Zwei Fahrgäste sollen versucht haben, Bargeld zu erbeuten. Der Taxifahrer blieb unverletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein männlicher Fahrgast am Ahrensburger Bahnhof gegen 01.30 Uhr in ein Taxi eingestiegen sein, mit einem Zielort in Ahrensburg. Der Fahrgast soll den 42-jährigen Taxifahrer zunächst in den Vogteiweg fahren lassen haben, damit von dort ein zweiter Fahrgast zusteigen konnte.

Zusammen sei die Fahrt in den Ahrensburger Helgolandring gegangen. Als das Taxi am Zielort eingetroffen sei, sollen die beiden tatverdächtigen Fahrgäste den Taxifahrer mit einem Schlaggegenstand körperlich angegriffen und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben. Der 42-jährige Ahrensburger setzte sich zu Wehr. Dabei gelang es ihm, den Notrufschalter des Taxis zu betätigen, so dass ein akustisches Signal ertönte. Die beiden Tatverdächtigen seien daraufhin in unbekannte Richtung geflohen.

Im Rahmen der sofortigen umfangreichen Fahndungsmaßnahmen wurden anschließend von den Beamten am Ahrensburger Bahnhof Gartenholz zwei Männer festgestellt und vorläufig festgenommen. Beide Festgenommenen sollen der sehr guten Personenbeschreibung durch den Geschädigten entsprochen haben.

Es handelt sich dabei um einen 18- und um einen 19-jährigen Syrer aus Ahrensburg und Bargteheide. Sie wurden nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Ob hier Tatzusammenhänge zu den im Februar und Anfang März 2026 berichteten Raubüberfällen in Ahrensburg und Bargteheide bestehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Dennoch sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Wer hat rund um den genannten Zeitraum in Ahrensburg am Einstiegsort am Bahnhof oder auch später im Helgolandring Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg telefonisch unter 04102/8090 sowie per Mail über ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecher der Polizeidirektion Ratzeburg

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