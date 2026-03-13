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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 13-jährigem Mädchen

Ratzeburg (ots)

13.03.2026 | Kreis Stormarn | 13.03.2026 - Ahrensburg

Die Öffentlichkeitsfahndung nach einem 13-jährigen Mädchen aus Ahrensburg wird zurückgenommen und aus dem Presseportal gelöscht.

Das Mädchen konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Die Polizei bedankt sich bei allen Hinweisgebern und Medienvertretern für die Veröffentlichung.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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