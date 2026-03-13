POL-RZ: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 13-jährigem Mädchen
Ratzeburg (ots)
13.03.2026 | Kreis Stormarn | 13.03.2026 - Ahrensburg
Die Öffentlichkeitsfahndung nach einem 13-jährigen Mädchen aus Ahrensburg wird zurückgenommen und aus dem Presseportal gelöscht.
Das Mädchen konnte wohlbehalten angetroffen werden.
Die Polizei bedankt sich bei allen Hinweisgebern und Medienvertretern für die Veröffentlichung.
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