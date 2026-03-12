Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei kontrolliert Waffenverbot im öffentlichen Nah- und Fernverkehr am Möllner Bahnhof

Ratzeburg (ots)

12.03.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 11.03.2026 - Mölln

Gestern Nachmittag (11.03.2026) führten Einsatzkräfte des Polizeireviers Ratzeburg und der Bundespolizei am Möllner Bahnhof eine Schwerpunktkontrolle zur Durchsetzung des Verbots von Waffen und Messern in Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennah- und Fernverkehrs durch. Gegen fünf Personen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da sie verschiedene Waffen griffbereit mit sich führten.

In der Zeit zwischen 12.45 Uhr und 18.00 Uhr kontrollierten acht Landes- und zwei Bundespolizisten knapp 800 Personen des an- und abfahrenden Reiseverkehrs im Bereich des Möllner Bahnhofes. Im Verlauf der Maßnahme stellten die Kontrollkräfte insgesamt fünf Verstöße fest, in denen Personen durch das Mitführen von Messern Ordnungswidrigkeiten nach dem Waffengesetz begangen hatten. Die Kontrolle wurde durchweg positiv wahrgenommen. Die Beamten bemerkten, dass sich viele Berufstätige aus dem handwerklichen Bereich über die geltende Gesetzeslage gut informiert zeigten.

Es werden auch in Zukunft Kontrolle dieser Art durchgeführt, um das geltende Waffenverbot durchzusetzen und zu überprüfen.

