Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

11. März 2026 | Kreis Stormarn | 25.02.2026 - BAB 1/ Lasbek

Bereits am 25. Februar 2026 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in einem Stau auf der Bundesautobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Bad Oldesloe und Bargteheide.

Am 25. Februar 2026 kam es zu einer Vollsperrung auf der Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg aufgrund eines Verkehrsunfalles. Ein 56- jähriger Mann aus Bad Schwartau stand, wie auch andere Verkehrsteilnehmer, bereits mehrere Stunden im Stau und verließ aufgrund eines persönlichen Bedürfnisses zu Fuß die Autobahn. Als er kurz danach gegen 14:30 Uhr zum Fahrzeug zurückkehren wollte, überquerte er die Fahrbahn. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein Motorradfahrer unzulässigerweise die Rettungsgasse und stieß mit dem Fußgänger und seinem Auto zusammen. Beide stürzten. Der 56-jährige Mann stand auf und half dem Motorradfahrer das Krad wieder aufzustellen. Der unbekannte Kradfahrer setzte sich kurz auf die Leitplanke. Dann stand er unvermittelt auf und fuhr davon, ohne sich um die Schadensregulierung und Unfallaufnahme zu kümmern. Der 56-jährige Bad Schwartauer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An seinem Mercedes entstand Sachschaden von ungefähr 3.500 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat den Unfall oder den Motorradfahrer beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeiautobahn- und Bezirksrevier unter der Telefonnummer: 04531/1706-0 oder unter der E-Mail-Adresse: ED.BadOldesloe.PAB@polizei.landsh.de entgegen.

