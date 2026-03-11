Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei sucht Zeugen für Einbruch in Steinburg

Ratzeburg (ots)

11.03.2026 | Kreis Stormarn | 10.03.2026 - Steinburg

Am Dienstagabend ist es in Steinburg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall

Während der Abwesenheit der Bewohner zwischen ca. 16.50 Uhr und 22.45 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam über ein Fenster in das Haus in der Bahnhofstraße in Steinburg ein. Die Einbrecher durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Zur Art und Höhe des erlangten Stehlguts können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei leitete die Ermittlungen ein und sucht nun Zeugen. Wer hat in dem genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg telefonisch unter 04102/8090 sowie per Mail über ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

