POL-RZ: Lkw-Unfall auf der A 21 zieht eine längere Vollsperrung heute Abend nach sich

Lkw-Unfall auf der A 21 zieht eine längere Vollsperrung heute Abend nach sich

Ratzeburg (ots)

10.03.2026 | Kreis Stormarn | 10.03.2026 - Travenbrück / BAB 21

Heute Morgen, gegen 05.55 Uhr, kam es auf der Autobahn 21 in Höhe Travenbrück, zwischen den Anschlussstellen Bad Oldesloe-Nord und Leezen zu einem LKW-Unfall.

Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet der 29-jährige polnische Fahrer eines Sattelzugs aus bislang unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, kippte um und blieb auf der rechten Fahrzeugseite neben der Fahrbahn liegen. Der augenscheinlich unverletzte 29-jährige Fahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Aktuell wird der Verkehr an der Unfallstelle vorbei geleitet.

Für die anstehende Bergung des mit circa 24 Tonnen Stahlprofil beladenen Sattelzuges wird ab 18.00 Uhr eine Vollsperrung der BAB 21 in beide Fahrtrichtungen eingerichtet. Es wird von einer mehrstündigen Sperrung ausgegangen, so dass mit Verkehrsbeeinträchtigungen auf den Umleitungsstrecken zu rechnen ist.

