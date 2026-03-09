PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Tödlicher Auffahrunfall

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

09.03.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 09.03.2026 - Eschenburg /BAB 25

Heute Morgen, gegen 00.15 Uhr, kam es auf der A25 bei Escheburg, auf der Richtungsfahrbahn von Hamburg nach Geesthacht zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr eine 24-jährige BMW-Fahrerin auf der A25 von Hamburg kommend in Fahrtrichtung Geesthacht und hielt an einer für ihre Fahrtrichtung rot anzeigenden Lichtzeichenanlage an. Aus noch ungeklärter Ursache soll ein ihr nachfolgender 60-jähriger deutscher Mercedes-Fahrer aus Mecklenburg-Vorpommern direkt auf das haltende Fahrzeug aufgefahren sein.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 24-Jährige in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde umgehend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ihre 22-jährige Beifahrerin aus Geesthacht wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wo sie wenig später ihren Verletzungen erlag.

Der Mercedes-Fahrer trug leichte Verletzungen davon und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme und der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Beeinträchtigung durch einen vorangegangenen Konsum von alkoholischen Getränken. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und sein Führerschein sichergestellt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde zur Klärung der Unfallursache ein Gutachter der Dekra hinzugezogen.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 14:51

    POL-RZ: Zeuge vom Möllner Bahnhof gesucht

    Ratzeburg (ots) - 06.03.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 25.02.2026 - Mölln Bereits am Mittwoch, 25.02.2026 kam es in Mölln, in der Toilettenanlage des Bahnhofes in der Hauptstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Die Ermittlungen zum Tatablauf und deren Hintergründe laufen auf Hochtouren. Im Zuge dieser Ermittlungen sind die Beamten auf einen unbeteiligten männlichen Zeugen ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 13:44

    POL-RZ: Einbruch in ein Gewerbebetrieb - Kriminalpolizei sucht Zeugen

    Ratzeburg (ots) - 06.03.2026 | Kreis Stormarn | 06.03.2026 - Braak Heute Morgen, gegen 00.30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Gewerbeobjekt in der Straße Braaker Grund in Braak. Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen unbekannte Täter über ein gewaltsam geöffnetes Rolltor in den Lagerbereich der Firma ein. Durch den nun ausgelösten akustischen Alarm wurden die ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 11:14

    POL-RZ: Vier Tatverdächtige nach Brand in Mölln ermittelt

    Ratzeburg (ots) - Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg 06.03.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 04.03.2026 - Mölln Nach einer mutmaßlichen Brandstiftung am 04.03.2026 in Mölln hat die Kriminalpolizei nun vier Tatverdächtige ermittelt. Wie berichtet unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/6229617 kam es am vergangenen Mittwoch zum Brand eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren