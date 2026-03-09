Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Tödlicher Auffahrunfall

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

09.03.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 09.03.2026 - Eschenburg /BAB 25

Heute Morgen, gegen 00.15 Uhr, kam es auf der A25 bei Escheburg, auf der Richtungsfahrbahn von Hamburg nach Geesthacht zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr eine 24-jährige BMW-Fahrerin auf der A25 von Hamburg kommend in Fahrtrichtung Geesthacht und hielt an einer für ihre Fahrtrichtung rot anzeigenden Lichtzeichenanlage an. Aus noch ungeklärter Ursache soll ein ihr nachfolgender 60-jähriger deutscher Mercedes-Fahrer aus Mecklenburg-Vorpommern direkt auf das haltende Fahrzeug aufgefahren sein.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 24-Jährige in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde umgehend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ihre 22-jährige Beifahrerin aus Geesthacht wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wo sie wenig später ihren Verletzungen erlag.

Der Mercedes-Fahrer trug leichte Verletzungen davon und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme und der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Beeinträchtigung durch einen vorangegangenen Konsum von alkoholischen Getränken. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und sein Führerschein sichergestellt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde zur Klärung der Unfallursache ein Gutachter der Dekra hinzugezogen.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell