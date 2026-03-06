PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in ein Gewerbebetrieb - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

06.03.2026 | Kreis Stormarn | 06.03.2026 - Braak

Heute Morgen, gegen 00.30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Gewerbeobjekt in der Straße Braaker Grund in Braak.

Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen unbekannte Täter über ein gewaltsam geöffnetes Rolltor in den Lagerbereich der Firma ein. Durch den nun ausgelösten akustischen Alarm wurden die Tatverdächtigen aufgeschreckt und entfernten sich unerkannt.

Zur Art und Höhe möglichen Stehlguts können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat nun die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat heute Morgen verdächtige Beobachtungen von Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Straße Braaker Grund oder der angrenzenden Straßen in Braak gemacht? Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per Email an Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

