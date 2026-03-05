Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruchschutzaktion

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ratzeburg (ots)

05. März 2026 | Polizeidirektion Ratzeburg

Am 05. März 2026 fand in der Zeit von 15 Uhr bis 22 Uhr eine Einbruchschutzaktion der Polizeidirektion Ratzeburg statt.

Die Polizeidirektion Ratzeburg führte mit mehr als 70 Einsatzkräften eine Einbruchsschutzaktion durch. Präventionsbeamtinnen und -beamte waren in Wohngebieten im Bereich Geesthacht und Umgebung unterwegs und informierten Anwohnerinnen und Anwohner zum Thema Einbruchschutz. In Gesprächen gaben sie hilfreiche Tipps, wie sich Häuser und Wohnungen besser sichern lassen und wie man es Einbrechern schwerer machen kann. Bei mehreren Haushalten wurde festgestellt, das Garagen offen standen sowie Leitern offen und ungesichert herumstanden. In einem Fall stand eine Leiter auf der Garage und war an das Haus angelehnt. Außerdem wurde ein unverschlossenes Auto mit Wertgegenständen in einer offenen Garage stand und kein Bewohner in der Nähe war. Die Beamten wiesen die Anwohner auf die Gefahren hin. Informationen zum Einbruchschutz erhalten Sie auf der Internetseite: www.k-einbruch.de.

Zusätzlich wurden in den Bereichen Geesthacht, Reinbek und Ahrensburg Anhalte- und sichtkontrollen durchgeführt.

Der Einsatz erfolgte nahezu zeitgleich und länderübergreifend in Kooperation mit der Polizei Hamburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell