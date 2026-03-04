PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei sucht Eigentümer

Ratzeburg (ots)

04.03.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 24.12.2025 - Börnsen

Schon seit Weihnachten 2025 suchen die Ermittler der Polizei in Geesthacht den Eigentümer einer hydraulischen Sackkarre. Da alle Ermittlungsansätze bislang ins Leere liefen, hoffen die Beamten nun auf einen Hinweis.

Im Bereich Pusutredder in Börnsen wurden am 24.12.2025 von einem Spaziergänger mehrere leere Paketkartons sowie eine blaue hydraulische Sackkarre im Knick entdeckt. Aufgrund des guten Zustandes der Sackkarre ist nicht davon auszugehen, dass diese hier als Müll entsorgt worden ist.

Wer also sachdienliche Hinweise zu einem möglichen Eigentümer der hydraulischen Sackkarre geben kann oder auch Hinweise zum Entlediger melde sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 04152/8003-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

