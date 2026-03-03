Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einladung der Polizei zur diesjährigen Wohnmobil- und Wohnwagenwiegeaktion "Sicher unterwegs"

Ratzeburg (ots)

03. März 2026 | Polizeidirektion Ratzeburg

Der Start in die neue Camper-Saison steht unmittelbar vor der Tür und sicherlich sind die ersten Touren für die kommenden Osterferien Ende März/Anfang April schon fest eingeplant und gebucht.

Damit hier niemand eine böse Überraschung erlebt, führen auch in diesem Jahr fachkundige Beamte der Polizeidirektion Ratzeburg am Sonntag, den 22. März 2026, eine kostenlose Wiegeaktion für Wohnmobile und Wohnwagengespanne durch.

Ziel ist es, die Camper über das Thema Gefahren durch falsche Beladung und Überladungen zu informieren, um so zu einem sicheren Start in den Urlaub beizutragen. Eine genaue Feststellung des Gewichtes soll als Orientierung für die weitere Zuladung der benötigten Alltags- und Urlaubsgegenstände dienen.

Vor Ort erfahren die Camper welche Grundsätze beim Beladen zu beachten sind, wo die zulässigen Gewichte in den Fahrzeugpapieren zu finden sind, wieviel das eigene Fahrzeug inklusive Ausstattung tatsächlich auf die Waage bringt und wieviel Zuladung somit noch möglich ist.

Die Wiegeaktion findet in diesem Jahre an zwei Standorten zwischen 11 und 16 Uhr statt.

1. Beim Polizeiautobahnrevier an der Anschlussstelle Talkau in 21493 Elmenhorst, An der Autobahn

sowie

2. Auf dem Betriebshof der Autobahnmeisterei Bad Oldesloe im Kreuz Bargteheide an der BAB 1, in Hammoor, Hauptstraße L90

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und die Wägung ist kostenlos.

Interessierte Medienvertreter sind ebenfalls willkommen, hierzu wird um Voranmeldung unter frank.gauglitz@polizei.landsh.de gebeten.

Als Hinweis: Auch das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn in der Wittenberger Straße 12 führt wieder solch eine Wiegeaktion durch. Termin ist hier der 22. März 2026, von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr.

