Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei Raubtaten auf Taxifahrer - Polizei hat Hinweise auf mögliche Tatverdächtige

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

02. März 2026 | Kreis Stormarn | 24.02. - 27.02.2026 - Ahrensburg / Bargteheide / Bad Oldesloe

Nach einem Überfall auf einen Taxifahrer am Dienstag (24.02.2026) in Bargteheide liefen die polizeilichen Ermittlungen auf Hochtouren.

Damals sollen zwei unbekannte Männer einen Taxifahrer ausgeraubt haben. Siehe unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/6223006

Noch im Verlauf der andauernden Ermittlungen soll es am 27.02.2026, gegen 05.40 Uhr zu einem weiteren Überfall auf einen Taxifahrer in Ahrensburg gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen seien zwei Männer in Hamburg in das Taxi eines 51-jährigen Hamburgers eingestiegen, um sich nach Ahrensburg fahren zu lassen. Am Zielort angekommen, sollen die tatverdächtigen Fahrgäste unvermittelt gewaltsam auf den Taxifahrer eingewirkt und diesen ausgeraubt haben. Anschließend sollen sie sich mit ihrer Beute in unbekannte Richtung entfernt haben.

Durch umfangreiche Spurensicherungen und gezielte Ermittlungen verschiedener Polizeidienststellen kam die Ahrensburger Kriminalpolizei für die Raubtat in Bargteheide auf die Spur von zwei möglichen Tatverdächtigen aus Bad Oldesloe und Bargteheide. Es handelt sich hier um zwei 19-jährige syrische Staatsangehörige.

Ob diese beide Tatverdächtigen auch für die Raubtat in Ahrensburg verantwortlich sein könnten, wird geprüft und ist Gegenstand der weiter andauernden Ermittlungen.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell