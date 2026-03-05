PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Hoher Sachschaden nach Brand eines Strohlagers
Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

05.03.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 04.03.2026 - Mölln

Mittwochabend kam es zum Brand eines ehemaligen Stallgebäudes in Mölln. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten mehrere Stunden an. Die Polizei erlangte Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung und sucht Zeugen.

Am 04.03.2026 gegen 18:00 Uhr wurden die Polizei und Feuerwehr alarmiert, da es im Grambeker Weg in Mölln zu einer starken Rauchentwicklung gekommen sein soll. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte das Gebäude - ein ehemaliger Stall, der zu dem Zeitpunkt als Strohlager genutzt wurde - bereits in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr begann umgehend mit der Bekämpfung des Brandes, bei welcher unter anderem auch ein Bagger zum Einsatz gebracht wurde. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht hinein an. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden, das Stallgebäude wurde jedoch durch das Feuer vollständig zerstört. Der Sachschaden dürfte im niedrigen sechsstelligen Bereich liegen.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und beschlagnahmte den Brandort. Es liegen Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung vor. Gesucht werden nun Zeugen, die an dem besagten Abend im Nahbereich Verdächtiges beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ratzeburg telefonisch unter 04541/8090 sowie per Mail über ratzeburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 13:17

    POL-RZ: Kriminalpolizei bittet um Hinweise nach Einbruch in ein Einfamilienhaus

    Ratzeburg (ots) - 05.03.2026 | Kreis Stormarn | 04.03.2026 - Ahrensburg In der vergangenen Nacht ist es in Ahrensburg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall. Zwischen 18.00 Uhr und 07.40 Uhr sind unbekannte Täter gewaltsam über die Terrassentür in das Haus im Buchenweg in Ahrensburg eingedrungen, während der ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 13:38

    POL-RZ: Polizei sucht Eigentümer

    Ratzeburg (ots) - 04.03.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 24.12.2025 - Börnsen Schon seit Weihnachten 2025 suchen die Ermittler der Polizei in Geesthacht den Eigentümer einer hydraulischen Sackkarre. Da alle Ermittlungsansätze bislang ins Leere liefen, hoffen die Beamten nun auf einen Hinweis. Im Bereich Pusutredder in Börnsen wurden am 24.12.2025 von einem Spaziergänger mehrere leere Paketkartons sowie eine blaue hydraulische Sackkarre im Knick entdeckt. Aufgrund des ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 12:38

    POL-RZ: 62- Jähriger widersetzt sich einer Verkehrskontrolle und verletzt einen Polizisten

    Ratzeburg (ots) - Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg 04.03.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 03.03.2026 - Schwarzenbek Gestern Mittag, gegen 12:20 Uhr beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung den Fahrer eines Fahrzeuggespannes im Bereich der Kerntangente in Schwarzenbek zu kontrollieren. Der mitgeführter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren