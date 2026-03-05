Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Hoher Sachschaden nach Brand eines Strohlagers

Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

05.03.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 04.03.2026 - Mölln

Mittwochabend kam es zum Brand eines ehemaligen Stallgebäudes in Mölln. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten mehrere Stunden an. Die Polizei erlangte Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung und sucht Zeugen.

Am 04.03.2026 gegen 18:00 Uhr wurden die Polizei und Feuerwehr alarmiert, da es im Grambeker Weg in Mölln zu einer starken Rauchentwicklung gekommen sein soll. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte das Gebäude - ein ehemaliger Stall, der zu dem Zeitpunkt als Strohlager genutzt wurde - bereits in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr begann umgehend mit der Bekämpfung des Brandes, bei welcher unter anderem auch ein Bagger zum Einsatz gebracht wurde. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht hinein an. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden, das Stallgebäude wurde jedoch durch das Feuer vollständig zerstört. Der Sachschaden dürfte im niedrigen sechsstelligen Bereich liegen.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und beschlagnahmte den Brandort. Es liegen Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung vor. Gesucht werden nun Zeugen, die an dem besagten Abend im Nahbereich Verdächtiges beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ratzeburg telefonisch unter 04541/8090 sowie per Mail über ratzeburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

