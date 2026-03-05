Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei bittet um Hinweise nach Einbruch in ein Einfamilienhaus

Ratzeburg (ots)

05.03.2026 | Kreis Stormarn | 04.03.2026 - Ahrensburg

In der vergangenen Nacht ist es in Ahrensburg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall.

Zwischen 18.00 Uhr und 07.40 Uhr sind unbekannte Täter gewaltsam über die Terrassentür in das Haus im Buchenweg in Ahrensburg eingedrungen, während der Abwesenheit der Bewohner. Die Tatverdächtigen durchwühlten anschließend die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können aktuell noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer hat in dem genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0 sowie per Mail über ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

