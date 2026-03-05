PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei bittet um Hinweise nach Einbruch in ein Einfamilienhaus

Ratzeburg (ots)

05.03.2026 | Kreis Stormarn | 04.03.2026 - Ahrensburg

In der vergangenen Nacht ist es in Ahrensburg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall.

Zwischen 18.00 Uhr und 07.40 Uhr sind unbekannte Täter gewaltsam über die Terrassentür in das Haus im Buchenweg in Ahrensburg eingedrungen, während der Abwesenheit der Bewohner. Die Tatverdächtigen durchwühlten anschließend die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können aktuell noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer hat in dem genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0 sowie per Mail über ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 13:38

    POL-RZ: Polizei sucht Eigentümer

    Ratzeburg (ots) - 04.03.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 24.12.2025 - Börnsen Schon seit Weihnachten 2025 suchen die Ermittler der Polizei in Geesthacht den Eigentümer einer hydraulischen Sackkarre. Da alle Ermittlungsansätze bislang ins Leere liefen, hoffen die Beamten nun auf einen Hinweis. Im Bereich Pusutredder in Börnsen wurden am 24.12.2025 von einem Spaziergänger mehrere leere Paketkartons sowie eine blaue hydraulische Sackkarre im Knick entdeckt. Aufgrund des ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 12:38

    POL-RZ: 62- Jähriger widersetzt sich einer Verkehrskontrolle und verletzt einen Polizisten

    Ratzeburg (ots) - Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg 04.03.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 03.03.2026 - Schwarzenbek Gestern Mittag, gegen 12:20 Uhr beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung den Fahrer eines Fahrzeuggespannes im Bereich der Kerntangente in Schwarzenbek zu kontrollieren. Der mitgeführter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren