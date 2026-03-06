PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Vier Tatverdächtige nach Brand in Mölln ermittelt

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

06.03.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 04.03.2026 - Mölln

Nach einer mutmaßlichen Brandstiftung am 04.03.2026 in Mölln hat die Kriminalpolizei nun vier Tatverdächtige ermittelt.

Wie berichtet unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/6229617 kam es am vergangenen Mittwoch zum Brand eines ehemaligen Stallgebäudes. Dabei entstand ein niedriger sechsstelliger Sachschaden.

Durch umfangreiche Ermittlungen gelang es der Kriminalpolizei Ratzeburg vier deutsche Jugendliche im Alter von 14 Jahren zu ermitteln. Sie stehen im Verdacht an der Brandentstehung beteiligt gewesen zu sein.

Die Ermittlungen dauern weiter an.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

