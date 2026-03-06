Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeuge vom Möllner Bahnhof gesucht

Ratzeburg (ots)

06.03.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 25.02.2026 - Mölln

Bereits am Mittwoch, 25.02.2026 kam es in Mölln, in der Toilettenanlage des Bahnhofes in der Hauptstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Die Ermittlungen zum Tatablauf und deren Hintergründe laufen auf Hochtouren.

Im Zuge dieser Ermittlungen sind die Beamten auf einen unbeteiligten männlichen Zeugen aufmerksam geworden, der zwischen 13.15 Uhr und 13.20 Uhr beabsichtige diese Toilettenanlage aufzusuchen. Die Ermittler bitten den Mann sich zu melden, da dieser möglicherweise Angaben zu bedeutsamen Beobachtungen zum Tatablauf machen könne.

Bekannt ist, dass der Zeuge eine helle Jacke mit einem deutlich sichtbaren Swoosh (Nike Markenzeichen) auf dem Rücken getragen habe sowie eine dunkle Schirmmütze. Der Mann wird gebeten sich bei den Beamten der Polizeistation Lauenburg unter der Telefonnummer 04153/3071-0 zu melden.

