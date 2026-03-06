PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeuge vom Möllner Bahnhof gesucht

Ratzeburg (ots)

06.03.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 25.02.2026 - Mölln

Bereits am Mittwoch, 25.02.2026 kam es in Mölln, in der Toilettenanlage des Bahnhofes in der Hauptstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Die Ermittlungen zum Tatablauf und deren Hintergründe laufen auf Hochtouren.

Im Zuge dieser Ermittlungen sind die Beamten auf einen unbeteiligten männlichen Zeugen aufmerksam geworden, der zwischen 13.15 Uhr und 13.20 Uhr beabsichtige diese Toilettenanlage aufzusuchen. Die Ermittler bitten den Mann sich zu melden, da dieser möglicherweise Angaben zu bedeutsamen Beobachtungen zum Tatablauf machen könne.

Bekannt ist, dass der Zeuge eine helle Jacke mit einem deutlich sichtbaren Swoosh (Nike Markenzeichen) auf dem Rücken getragen habe sowie eine dunkle Schirmmütze. Der Mann wird gebeten sich bei den Beamten der Polizeistation Lauenburg unter der Telefonnummer 04153/3071-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 13:44

    POL-RZ: Einbruch in ein Gewerbebetrieb - Kriminalpolizei sucht Zeugen

    Ratzeburg (ots) - 06.03.2026 | Kreis Stormarn | 06.03.2026 - Braak Heute Morgen, gegen 00.30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Gewerbeobjekt in der Straße Braaker Grund in Braak. Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen unbekannte Täter über ein gewaltsam geöffnetes Rolltor in den Lagerbereich der Firma ein. Durch den nun ausgelösten akustischen Alarm wurden die ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 11:14

    POL-RZ: Vier Tatverdächtige nach Brand in Mölln ermittelt

    Ratzeburg (ots) - Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg 06.03.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 04.03.2026 - Mölln Nach einer mutmaßlichen Brandstiftung am 04.03.2026 in Mölln hat die Kriminalpolizei nun vier Tatverdächtige ermittelt. Wie berichtet unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/6229617 kam es am vergangenen Mittwoch zum Brand eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren