Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Zwei PKW Aufbrüche in Losheim. Polizei sucht Zeugen.

Losheim am See (ots)

Im Laufe der Nacht von Samstag 21.02. auf den Sonntag 22.02.26 kam es zu zwei PKW-Aufbrüchen in der Ortslage von Losheim am See. In der Diedenhofenstraße wurde ein Ford S-Max aufgebrochen und aus dem Innenraum Gegenstände entwendet. In der Bahnhofstraße wurde ein Ford Fiesta aufgebrochen. Hier wurde aus dem Innenraum nichts entwendet. An beiden Fahrzeugen wurde im Rahmen des Einbruchs die Scheibe der Beifahrertür gewaltsam eingeschlagen und der Innenraum anschließend durchwühlt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Taten oder dem Täter machen können, werden gebeten sich mit der PI Nordsaarland (06871-90010) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland
NORDSL- DGL, W. König, PHK
Hermann-Löns-Straße 9
66687 Wadern
Telefon: 06871/90010
E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell

