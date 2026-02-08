PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Glättebedingter Verkehrsunfall mit zwei schwer Verletzten

Autobahn A 62 Freisen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Morgen des 08.02.2026 gegen 07:43 Uhr auf der Autobahn A 62 in Höhe der Anschlussstelle Freisen in FR Trier, bei welchem ein SUV aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der witterungsbedingt glatten Fahrbahn verunfallte. Der mit drei Personen und einem Hund besetzte SUV befuhr die Autobahn in o.g. Richtung als das Fahrzeug in einen unkontrollierten Schleudervorgang geriet und mit den Schutzplanken kollidierte. Das Fahrzeug überschlug sich unfallkausal, und kam auf dem Standstreifen auf der Fahrerseite liegend in Unfallendstand. Während sich der Fahrer mit dem Hund aus dem Fahrzeug befreien konnte, wurden zwei weitere Insassen in dem Pkw eingeklemmt. Diese konnten durch die eingesetzten Feuerwehren aus dem Fahrzeug befreit werden.

Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte durch die PI Nordsaarland, weitere Verkehrsmaßnahmen durch die PAST Kaiserslautern. Die Autobahn wurde an dieser Stelle voll gesperrt, der Verkehr wird abgeleitet. Die VU-Aufnahme dauern derzeit immer noch an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland
POK Schneider C.
Hermann-Löns-Straße 9
66687 Wadern
Telefon: 06871/90010
E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell

